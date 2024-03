La aterradora predicción de Mohni Vidente sobre Karol G que se cumplió después que su avión aterrizara de emergencia

Karol G vivió momentos de pánico luego que su avión aterrizara de emergencia en Los Ángeles la noche del jueves 29 de febrero, una aterradora predicción que se cumplió luego que en octubre pasado la reconocida Mhoni Vidente alertara a la cantante sobre tener cuidado con un posible hecho en aeronave.

«Karol G, te tienes que cuidar. Es una alerta porque el diablo está detrás de ti. Cuídate de los accidentes, del avión; quieren verte triste e infeliz. Ella se tiene que cuidar en el avión, se tiene que cuidar en los asistentes, se tiene que cuidar de las brujerías», advirtió.

En ese entonces, Mhoni lanzó otra premoción, una la cual no sentó bien en los fans de la colombiana. La pitonisa reveló que esas mismas «fuerzas oscuras» estarían intentando que su relación con Feid fracase. De nueva cuenta, señaló que el objetivo de ello es que Karol G se sintiera «triste e infeliz».

«Karol G, que es una de las personas colombianas más queridas, está en su momento. Pero está arrastrando situaciones que la van a estar haciendo cortar con su novio», pronosticó la astróloga.

No obstante, según Semana, lo que más dejó atónitos a todos fue que Mhoni Vidente afirmara algo sobre Anuel AA, exnovio de Karol G. «Anuel es un santero de primera, se las sabe todas. Es un babalao, junta todo el mundo, y del que me lanza, me la paga», alertó.

MOMENTO DE PÁNICO EN EL AVIÓN

El hecho ocurrió luego que el piloto informara que había humo en la cabina a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles.

Equipos de emergencia esperaron en la pista el aterrizaje de la aeronave. Al llegar, la ganadora de varios Latin Grammy bajó y abrazó a sus amigos.

El avión había despegado con 16 personas a bordo y no se reportaron heridos.