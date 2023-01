La confesión de Emilia Clarke sobre las escenas de desnudos con Jason Momoa en Game of Thrones

La actriz Emilia Clarke reveló los duros momentos que tuvo que atravesar durante su primera etapa en la popular serie Game of Thrones junto a Jason Momoa.

Clarke, quien interpretó el papel de Daenerys Targaryen, contó que el peor momento eran las escenas íntimas. En aquel momento tenía que grabar junto a Momoa, quien interpretó a Khal Drogo.

"Nunca antes había estado en un set de filmación como éste y ahora estoy en un set de filmación completamente desnuda con todas estas personas", indicó.

En ese momento, confesó que se sintió completamente perdida. La actriz no había tenido experiencias previas de este tipo ya que era sumamente joven.

Indicó que le pasaban toda clase de cosas por la cabeza: "No sé lo que estoy destinada a hacer, y no sé lo que se espera de mí, y no sé lo que quieres, y no sé lo que quiero".

Para su sorpresa, toda esta situación que estaba atravesando afectó también al experimentado actor Jason Momoa.

"Él estaba llorando más que yo. Solo ahora me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso, porque eso podría haber sido de muchas formas diferentes", asentó de acuerdo a lo reseñado en Marca.

En este sentido, destacó que Jason siempre la apoyó y la trató con mucho cuidado en el set. Incluso en las escenas de desnudos exigía que le trajeran batas en los descansos para que pudiera cubrirse, al notar que estaba temblando.

Con todo este apoyo, que recibió por parte de Momoa, aseguró que empezó a sentirse más segura con lo que estaba haciendo.

Para finalizar, lo describió como "tierno y considerado", y agradeció que siempre la tratara como "un ser humano".