﻿ La confesión de Sebastián Yatra sobre sus relaciones y las ganas de ser "infiel" que se viraliza

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, está en el centro de la polémica luego de revelar sus problemas para ser fiel en una relación.

«Mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación de largo plazo? Igual si quiero estar con esta persona porque la quiero, pero cómo lo manejas», dijo durante el podcast de Vicky Martín Berrocal.

En esta línea, aseguró que estar en una relación formal limita mucho su estilo de vida.

«Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar mucho. Ya no puedes salir de fiesta, porque te va a gustar alguien y vas a querer hacer algo. ¿Entonces para qué voy a salir, para estar sin hacer nada?», acotó.

Por lo cual, no descarta experimentar con nuevas cosas a futuro.

“Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta. No veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI. Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”, sostuvo.

Yatra no admitió si llegó a serle infiel a sus dos últimas parejas, Aitana y Tini Stoessel. No obstante, resaltó el gran amor que sentía por ambas.

“Estas dos relaciones han sido más amor mutuo, donde me he sentido bien porque ha sido muy bonito”, dijo.

Por otra parte, habló abiertamente de cómo serían las cosas si un día empezara a salir con un hombre. Al ser preguntado, comentó que lo viviría “abiertamente y relajado” a pesar de los inoportunos comentarios que pueda recibir.

LE CAEN ENCIMA EN LAS REDES SOCIALES

Los comentarios sobre la infidelidad hechos por Yatra desataron un sin fin de comentarios en su contra en redes sociales.

«Creo que la gente infiel tiene mente colmena, esto fue exactamente lo que me dijo mi ex», dijo la usuaria de Twitter (X) @Borrelynx.

«Los hombres harán cualquier cosa antes que ir a terapia», añadió @greeneyelover13.

No obstante, también hubo personas que aceptaron su forma de pensar.

«Yatra debería ser mi amigo, así mismo soy y siempre es lo primero que digo algunas aceptan otras no», señaló @juanctr.