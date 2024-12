La dura confesión del cantante Elton John que le ha impedido volver a los escenarios

El cantante británico Elton John reapareció este fin de semana en una gala benéfica musical para su fundación y reveló que un grave problema de salud lo ha mantenido alejado de los escenarios y los estudios.

Elton John habló ante el público en el espectáculo El Diablo viste de Prada, que busca recolectar fondos para luchar contra el sida. Ante una audiencia perpleja, el cantante afirmó que estaba incapacitado para ver el espectáculo.

«Quiero dar las gracias a mi marido por haber sido mi roca en los malos momentos, cuando no he podido venir a muchos de los preestrenos… porque, como saben, he perdido la vista. Así que me resulta difícil verlo», afirmó Elton John.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night.

