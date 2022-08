¿La ex de Chyno Miranda y Oscarcito tienen un romance? Esto fue lo que ella dijo +VIDEO

Tras intensos rumores de un noviazgo entre la exesposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, y el cantante Oscarcito, ella decidió hablar al respecto.

Araos, a través de sus historias en Instagram, habló del tema a pesar que en anteriores oportunidades ya lo había hecho, luego que los vieran patinando juntos por las playas de Miami.

"Voy a aclarar esto por cuarentesima vez. No, nosotros no somos novios, somos amigos, no somos pareja, estoy soltera", dijo, antes la pregunta "Estás saliendo con Oscarcito? Son pareja?"