La foto de Sheryl Rubio que despertó sospechas de embarazo

Sheryl Rubio sigue dando de qué hablar, este fin de semana contrajo nupcias con Lucas Shapiro, mejor conocido como Shapswade en las redes sociales.

Rubio subió una foto a su cuenta en Instagram, donde se le observa vestida de blanco y con una sonrisa, en medio del festejo, pero que despertó la sospecha de sus fans por un posible embarazo.

"¿Está embarazada?" se comenzaron a preguntar los usuarios en la mencionada red social, ya que consideran que su barriga luce como si estuviera en la dulce espera.

¿SHERYL RUBIO ESTÁ EMBARAZADA?

Hasta ahora, solo se trata de especulaciones, en vista de que la cantante y actriz escribió lo feliz que la pasó, al dar un importante paso en vida personal.

"No podemos haber elegido un mejor lugar que para nuestro rehearsal dinner, que lugar tan hermoso, que bonita atención y que buenos tacos! Que bellas todas mis bridesmaids y que noche la de anoche!!!", escribió.

Además de esa foto, subió otras en un carrusel en la que se le observa sonriente con sus amigas, e incluso un video bailando reguetón.

Posteriormente, la protagonista de la recordada serie Somos Tú y Yo, subió una foto junto a su esposo con un emotivo mensaje de lo que significó su matrimonio.

"El sábado 2 de abril del 2022 celebramos nuestro amor! Celebramos con toda la gente que adoramos y nunca me había sentido tan llena de amor. Recibimos tantas palabras bonitas y la energía fue tan pero tan especial que hizo que nuestra boda se convierta en la MEJOR NOCHE de nuestras vidas. Aún no lo creemos, no paramos de hablar de esa noche! Gracias a todos los que vinieron y bailaron hasta más no poder con nosotros hasta las 5 de la mañana! Se vienen muchas fotos lindas", escribió.