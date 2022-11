LA FOTO | Reapareció Amaia Montero: Así la captaron tras haber estado un mes internada

La cantante Amaia Montero reapareció después de haber causado preocupación entre sus seguidores por una publicación en Instagram de octubre.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se encuentra viviendo una etapa delicada en su vida personal. Por ello, ha permanecido lejos de sus redes sociales. Tan solo se ha sabido sobre su estado de salud por medio de algunos familiares y amigos.

Sin embargo las alarmas de sus seguidores se encendieron en el mes de octubre con una publicación en la que se veía demacrada. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, era el texto que acompañó a la foto.

A pesar de todo, amigos y familiares aclararon que la cantante “está bien”.

DADA DE ALTA

La revista española Semana publicó las primeras imágenes de Amaia Montero abandonando la clínica donde estuvo ingresada este último mes.

Según esta publicación, Amaia Montero ha estado acompañada de su familia que se ha convertido en su mejor apoyo durante esta etapa tan delicada para ella a nivel emocional.

“Ahora se encuentra mejor y ha vuelto a casa, donde se termina de recuperar”, señalaron.

En las afueras de la clínica Amaia Montero se reencontró con su hermana Idoia y juntas pusieron rumbo al domicilio de la cantante.