La foto viral de Mimí Lazo con una estrella de Marvel de la que todos hablan

La actriz venezolana Mimi Lazo regresó esta semana a Los Ángeles, Estados Unidos, en donde vive hace años. Curiosamente, abordó el mismo vuelo que Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor en el universo de Marvel, y se tomaron una fotografía.

«Esto me está pasando ahorita en el avión para Los Ángeles, miren con quien estoy: con Thor. Bueno, estoy con él no. Él está aquí y yo también. La cosa es que estamos juntos, me siento cual protagonista de Marvel», relató Mimi Lazo.

Mimi Lazo publicó un video en el que se aprecia que Chris Hemsworth estaba sentado en la fila de adelante. «Le sonrió y él sonríe. Y Thor no saben lo bello que es. Lo grande, lo inmenso», acotó.

La actriz le pidió una fotografía al popular actor, quien aparece de buen humor y con su dedo pulgar levantado. Por su parte, Mimi Lazo está con su característica sonrisa y unos lentes de sol.

«TOMA WHISKY PAREJO»

Mimi Lazo reveló una intimidad de Chris Hemsworth y parece que le gusta beber durante los vuelos. «Toma whisky parejo», expuso la actriz, quien aseguró que no tuvo vergüenza para pedirle una foto.

«Al lado tiene sentado una señora muy seria para que nadie se le ocurra hablarle, solo yo que no me importa y ya. No tengo vergüenza y le pedí una foto. Y yo vino y vino y él whisky y whisky», afirmó.

Sin embargo, todo parece indicar que Mimi Lazo no fue la única que se quedó fascinada con la presencia de Chris Hemsworth. «Las aeromozas más regaladas que yo en concierto de Luis Miguel», concluyó.

La publicación de Mimi Lazo se viralizó en las redes sociales y tiene más de 100.000 likes en su cuenta de Instagram.