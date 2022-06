"La gente vivió historias perturbadoras": Ben Stiller visitó refugiados en Ucrania y se reunió con Zelensky +FOTOS

El actor estadounidense, Ben Stiller, aseguró que recogió "historias estremecedoras" de Ucrania, tras reunirse el pasado 20 de junio con el presidente Volodymyr Zelenzky.

Stiller acudió al país europeo como embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur); y a propósito de la celebración del Día Mundial del Refugiado.

"Las estremecedoras historias de la gente que sufrió los primeros días de esta guerra (...) fueron muy perturbadoras", comentó a la agencia AFP en una conversación telefónica.

La estrella de Hollywood visitó Irpín, un suburbio de la capital, particularmente afectado en los primeros días del conflicto con Rusia.

"Es imposible no sentirse afectado cuando se contempla la destrucción física de esos barrios", indicó el medio.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j

— Ben Stiller (@BenStiller) June 20, 2022