La historia del romance entre Xuxa y Pelé: Intrigas, amor y traiciones

Las estrella del fútbol brasileño Pelé tuvo durante los años 80 una relación con Xuxa, entonces figura emergente del espectáculo en ese país. La historia fue el primer gran amor de la modelo, que relata su relación como una historia de amor de traiciones.

Xuxa, que tenía apenas 17 años, contó que Pelé fue el primer gran amor de su vida. Sin embargo, cuando se conocieron el futbolista estaba cerca de cumplir los 40 años y acaba de retirarse en el Cosmos de nueva york.

La joven conoció a O Rei durante el ensayo para la tapa de una revista. Pelé, de buenas a primera, se sintió atraído por Xuxa, de manera que la invitó a cenar ese mismo día, a pesar de que ella le recordó que era menor de edad.

“Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, relató Xuxa sobre su primer encuentro con Pelé.

“CREÍA QUE ÉL ERA ÚNICO”

Xuxa reconoció que, cuando lo conoció, “creía que él era único”. “Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, añadió.

“Me ha engañado demasiado, al punto de que esas mujeres con que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto”, reconoció la joven. “Si hubiéramos tenido una relación abierta y te juro que nunca lo supe”, acotó.

La joven reconoció que ella no tenía experiencia y su noviazgo con Pelé era el primero. ”Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, declaró.

Pelé reconoció haber sido infiel en sus matrimonios y que mientras estaba con Xuxa también tuvo como parejas a dos reinas de belleza.