La impactante revelación de Michael Bolton por la que ha decidido pausar su carrera musical

El icónico cantante y ganador de un Grammy, Michael Bolton, anunció que entrará en pausa musical por temas de salud, dado que se le detectó un tumor cerebral que por fortuna ya se le extirpó luego de una intervención de emergencia, algo que lo mantendrá fuera de los escenarios durante un tiempo.

El cantautor estadounidense indicó en una nota que antes de las fiestas, «se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requería una cirugía inmediata».

«Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito», añadió Bolton en su perfil de Facebook. Tras esto, ahora se recupera tranquilamente en su hogar, recibiendo el apoyo y amor de su familia.

Reconocido por grandes éxitos como «How Am I Supposed to Live Without You» y «When a Man Loves a Woman», el intérprete dijo a su legión de fanáticos que los próximos meses se los dedicará a su recuperación, Por ende, se tomará un «descanso temporal» de su gira.

«Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un espectáculo. Pero, no duden que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto», prometió.

LAS REFLEXIONES DE MICHAEL BOLTON

En 2023, Michael Bolton compartió sus reflexiones sobre cómo ser positivo en tiempos difíciles por medio de su álbum «Spark of Light». Entre las piezas del trabajo discográfico, figura el conmovedor sencillo «Beautiful World».

«Observábamos a nuestros amigos y familias y veíamos que realmente necesitaban algo de luz. Estaba tan oscuro y opresivo y básicamente todos cargábamos capas de miedo en nuestro día a día», comentó al respecto de su inspiración en plena pandemia. Esto lo hizo asumir con su música una «responsabilidad de entregar esperanza y promesa», reseña Infobae.

En otra de sus reflexiones, Michael Bolton admitió que antes se tomaba las cosas muy en serio. Sin embargo, aprendió a hacerlo con más humor y así disfrutar más de la vida.

«La diversión comienza cuando dejas ir las cosas. No siento que esté cerca de reducir la velocidad todavía», puntualizó.