La inesperada confesión de Daniella Navarro sobre su doloroso pasado que sorprendió a todos

En medio de su participación en el reality show, La casa de los famosos 2, la actriz Daniella Navarro sorprendió a todos con una polémica revelación.

A través de la dinámica la curva de la vida, la venezolana recordó algunos episodios de su intimidad y confesó que fue víctima de abuso sexual.

Detalló que su abuelo fue el responsable de las agresiones, por lo que tuvo que permanecer en silencio para evitar que afectaran a su madre.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE DANIELLA NAVARRO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS QUE CONMOVIÓ A TODOS

"Ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería rompérselo diciendo que su papá abusaba de nosotras", comentó.

En su testimonio, admitió que los episodios le hicieron guardar rencor hacia su pariente por muchos años, pero afortunadamente encontró fortaleza para manejar la situación con ayuda de su hermano.

"Y seguí guardando rabia, pero mi mamá me regaló al que es mi mejor amigo en la actualidad, mi hermano Carlos Enrique, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia. Y me lo guardé hasta mis 25 años", comentó.

Por si fuera poco, este no fue el único momento complicado de su vida, pues Navarro también contó que estuvo a punto de perder sus piernas al dar a luz a su hija.

UN PASADO COMPLICADO

Recordó que el drama inició a sus 21 años, cuando contrajo matrimonio y comenzaron las presiones por cumplir los estándares de belleza, razón por la que comenzó a inyectarse sustancias.

"Como me casé tan jovencita, mis emociones y autoestima, que no venían muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada. Esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer", alegó.

Seguidamente, explicó que los efectos se complicaron en su embarazo, corriendo el riesgo de perjudicar su vida y la salud de su hija.

"Empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento, mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento", recalcó.

Finalmente, comentó que a pesar de que su médico le indicó que no podía combatir su trombosis, regresó a Venezuela para ubicar otras alternativas a la amputación. Afortunadamente su esfuerzo rindió frutos.

"Cuando llegué a mi país, mi doctor encontró un tratamiento que me ha mantenido tranquila y alejada de cortarme alguna de mis piernas", detalló.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde la mayoría de los fanáticos resaltó su fortaleza para enfrentar las adversidades.

"Wow, qué confesión más dura acaba de decir", "Qué fuerte es ella, por amor a su madre guardar todo eso", "Es una guerrera" y "Por eso no debemos juzgar, cada quien tiene una historia que ha marcado su vida", fueron parte de los comentarios.