La inesperada confesión de Sabrina Seara que conmovió a sus seguidores

En medio de la espera de su bebé, la actriz Sabrina Seara compartió una revelación personal sobre su estado y confirmó que sufrió una pérdida tiempo atrás.

A través de sus redes sociales, la venezolana agregó que pronto recibirá a su bebé arcoíris; nombre que se le otorga a los infantes tras la pérdida de un hijo anterior.

"Nunca había hablado de este tema ya que fueron episodios muy duros como familia que preferimos dejar en esos momentos de intimidad", confesó.

LA INESPERADA REVELACIÓN DE SABRINA SEARA SOBRE SU EMBARAZO

En su testimonio, Seara recordó la primera vez que anunció la dulce espera en su cuenta de Instagram y admitió que conoció la historia personal de muchas mujeres que atravesaron una situación similar a la suya.

"Muchas abrieron su corazón y comenzaron a contar su historia por mensaje privado, esto me ha motivado a hablarlo a través de esta comunidad virtual que nos acerca y que nos recuerda que no estamos solas; que no debemos sentirnos mal o culpables", expresó.

Aprovechó la ocasión para motivar a las afectadas a buscar apoyo familiar y profesional para superar estos duros momentos.

"Nunca se den por vencidas en este proceso, buscar ayuda si lo crees necesario y sobretodo nunca perder la fe. Por muy oscuro, amargo, doloroso y frustrante que pueda ser. Siempre al final sale el Sol a iluminar el camino y con él un hermoso arcoíris", finalizó.

La declaración de la esposa de Daniel Elbittar generó múltiples reacciones y mensajes de apoyo de sus fanáticos. La mayoría resaltó su valentía por compartir los detalles de su vida personal y le desearon buenos deseos en la llegada de su bebé.

"Yo tengo una niña arcoíris nació hace 19 días, lo mejor que me ha pasado", "No pudiste haberlo dicho mejor. Estamos buscando nuestro bebé en fe" y "Qué Dios les bendiga siempre, gracias por compartir tu experiencia, muchas bendiciones para ti y tu familia", fueron parte de los comentarios.

La actriz y modelo ya es madre de Maximiliano, un pequeño a quien recibió con su pareja en el año 2016. Ahora está en la espera de su segundo hijo, el cual confirmó que será un niño a comienzos de marzo.