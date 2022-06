La inesperada reacción de Ricardo Arjona al topless de una fan en pleno concierto que se viralizó +VIDEO

Ricardo Arjona es uno de los cantantes más cotizados de los 90's y muchas fanáticas mueren por llamar su atención. Así fue el caso de una de ellas que se quitó la ropa en pleno concierto y la reacción del artista se hizo viral.

A través de redes sociales, el guatemalteco se mostró sorprendido cuando una de sus admiradoras siguió al pie de la letra su canción Desnuda y dejó al descubrierto sus senos en medio de la presentación.

Como era de esperarse, el acto no pasó desapercibido desde el escenario y Arjona incluso interrumpió su actuación porque olvidó lo que estaba cantando.

AL DESNUDO: LA INESPERADA REACCIÓN DE ARJONA AL TOPLESS DE UNA FAN QUE SE VIRALIZÓ

"Hasta me olvidé la letra y todo", expresó con humor, mientras la fanática aseguró que estaba al lado de su esposo y que él "la dejaba" sacarse la ropa.

La dama en cuestión, identificada como Rocío Gallardo, compartió el inesperado momento en su cuenta personal y destacó los motivos que la impulsaron a realizar el topless, destacó Clarín.

En una entrevista para Despierta América, la cubana resaltó que fue algo "completamente espontáneo" e impulsado por su admiración al artista.

"No lo pensé, si lo llego a pensar mucho no lo hago. No fue nada premeditado, fue la adrenalina del momento, es mi artista favorito (...) Esa canción significa mucho para mí e interpreta la libertad de lo que es la mujer, de sentirse libre, segura, desnuda o con ropa", comentó.

Además explicó que lo primero que le vino a la mente fue hacer algo para que Ricardo la notara: "Ahora me pongo a pensar; y a lo mejor no me hubiera ni visto entre tanta gente, pero pasó, estaba para que me viera, que hice contacto visual con él y tuve mi momento, eso era lo que quería", sostuvo.

Su esposo, Juan, también reflexionó sobre la escena y alegó que "lo primero que hice como el hombre que la ama y la apoya en todo lo que quiera hacer, fue sentarme en la silla y tratar de cargarla sobre mis hombros para que él la viera".

Gallardo aprovechó la ocasión para reaccionar a los cuestionamientos que recibió en redes sociales por mostrar su cuerpo ante el público.

"A las mujeres que me critican las entiendo y respeto su opinión. No todo el mundo está capacitado para entender la vida o la forma de pensar de otros. Yo me considero una mujer súper libre; no tengo dueños, no tengo restricciones y la persona que tengo al lado me apoya al cien por ciento como soy".

Esta no es la primera ocasión que Arjona desata una muestra tan efusiva en sus conciertos, pues semanas atrás; otra fanática también quedó al desnudo durante su presentación en Dallas, Texas.