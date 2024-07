La migración y la dura realidad al volver a Venezuela: Las confesiones de Danny Ocean

El cantante Danny Ocean aseguró que al volver recientemente a Venezuela sintió mucha tristeza por la situación del país que ha llevado a que millones de personas hayan tenido que emigrar.

«La última vez fui para grabar el video de Rawayana; fue un encuentro de muchas emociones para mí, me pegó mucho, era una mezcla de alegría e incertidumbre de que hay muchas cosas que no me acuerdo que eran así. Recibí mucho amor y respeto, aunque no salí mucho. Muchos de mis panas ya están fuera del país, solo tenía un amigo que me quedaba y eso me pegó mucho de que regresé a Caracas y no había nadie. Me sentí un poco perdido y me impactó mucho», dijo en el pódcast 99%.

Danny Ocean destacó que «no es válido» lo que los venezolanos han vivido en los últimos años. «Los de adentro extrañando a los de afuera y los de afuera a los de adentro. Yo siento que todos ya estamos desgastados (…) El tema de vivir lejos del lugar donde nací siempre ha sido mi fuente de inspiración, tengo un proyecto ahorita que estoy loco por sacar que es desahogar todas estas canciones acumuladas que fueron escritas para Venezuela».

DANNY OCEAN SOBRE LA MIGRACIÓN

Danny Ocean sostuvo que pasó como todo migrante «las bajadas y las verdes».

«Pasé por muchas cosas en mi vida. Me toco hacer de todo, yo tenía Me rehúso con 100 millones en Spotify y yo todavía estaba chambeando en un trabajo de 14 horas en Miami como a todos nos toca al principio y lidiar con eso fue arrech…», expresó.

Resaltó que tiene el sueño de realizar un concierto en la Concha Acústica, el Poliedro de Caracas e incluso un show gratis en La Carlota. «Me encantaría también hacer una gira dentro de Venezuela (…) pero el tiempo lo dirá».

Además, Danny Ocean acotó que quisiera viajar al país próximamente para visitar Los Roques y el Salto Ángel.