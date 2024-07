La motivadora historia de Adam Pearson, el actor con una rara condición genética que triunfa en Hollywood

Adam Pearson es el protagonista de una motivadora historia, pues pese a sufrir una rara condición genética llamada neurofibromatosis, ahora triunfa en el mundo del cine en Hollywood llegando incluso a grabar una escena de desnudo con Scarlett Johansson y a ser parte de ‘Un hombre diferente’, la nueva gran apuesta cinematográfica de A24.

Pearson, a lo largo de su vida, tuvo que sobrevivir a insultos como “deforme”, “monstruo” o “mutante”. Por ende, él se describe a sí mismo como un sobreviviente del odio público.

Cabe mencionar que esta enfermedad causa el crecimiento de gruesos tumores en toda su cara, condición parecida a la que se vio en la película «El hombre elefante». Aún así, a sus 39 años de edad ya está acostumbrado a vivir con esa afección pese a las frecuentes miradas que lo juzgan en las calles.

A pesar a ello, Adam Pearson cree que eso no se compara con lo que llegó a vivir en la escuela secundaria. Allí los «delitos de odio por discapacidad» lo perseguían, según sus palabras. Cuenta que una vez un alumno lo engañó diciéndole que el profesor lo esperaba en otro salón de clases, pero cuando entró, sus compañeros lo atacaron.

«Me fui a casa con saliva por toda la chaqueta. Fue horrible», narró en entrevista con The Mirror Online. Su único consuelo, dice, era contar las semanas que restaban para las vacaciones. «‘Solo faltan siete días’, decía [mi madre], y yo me despertaba todas las mañanas temiendo las horas que me esperaban».

Pese a esas piedras en el camino, pudo graduarse y estudiar administración de empresas en la Universidad de Brighton, Inglaterra.

SALTO A LA FAMA

No obstante, el destino le tenía preparado algo grande. Primero se inició en la pantalla chica cuando la BBC y Channel 4 lo contrataron como asistente de casting. En primera instancia fue para el reality de parejas discapacitadas, The Undateables. Luego fue para La bella y la bestia.

Esto provocó que el director británico Jonathan Glazer fijara sus ojos en él, dándole la oportunidad de actuar en ‘Bajo la piel’ (Under the Skin). Esta cinta de ciencia ficción se tiene como la mejor del 2013, año en que se estrenó. Es allí donde llegó a grabar con Johansson.

Ese filme, cuenta Adam Pearson, le permitió desafiar el estima que hay en torno a las representaciones de la desfiguración en el cine. «Existe mucho temor a lo desconocido. Si puedo mostrarme lo más normal posible y demostrar que no hay nada que temer, ya sea en la película o en la vida cotidiana, como al ir a la tienda a comprar leche, la sociedad podrá ver esto y así disminuirá el estigma. Si me quedo en casa deprimido, abrazando al perro y llorando, nada va a cambiar», describió.

Ahora, está en el proyecto de ‘Un hombre diferente’, película que llega este año. El actor, aunque admite que desea seguir cosechando una carrera en el séptimo arte, aclara que su objetivo «nunca se centró en alcanzar la fama o de salir en televisión». Por el contrario, desea compartir a la audiencia una sola lección: «Está bien no estar bien».