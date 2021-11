"Me volví adicta a los laxantes": Migbelis Castellanos estuvo al borde de la muerte por bajar de peso

La exreina de belleza, Migbelis Castellanos, rompió el silencio y confesó que casi pierde la vida a causa de sus desórdenes alimenticios.

En una entrevista reciente para Telemundo, la modelo admitió que su obsesión por ser delgada y encajar en los estereotipos del Miss Venezuela puso en peligro su salud.

"Yo sufría dismorfia corporal(...) Mis recuerdos en ese momento cuando me veía en el espejo era que estaba gorda. Siempre veía piernas grandes, que no tenía cintura. Siempre me veía más grande que el resto y yo, muchachos, era un palitico", contó.

LUCHANDO POR SER DELGADA: EL SUFRIMIENTO DE MIGBELIS CASTELLANOS

A pesar de coronarse como la más bella del país en 2018, Migbelis resaltó que los esfuerzos por mejorar su apariencia se intensificaron.

"Todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso, la historia era mucho más intensa en mi casa. Yo me volví adicta a laxantes. Me podía tomar de tres a cuatro píldoras en la noche para el día siguiente pasar toda la madrugada en el baño con mucho dolor", confesó.

La también ganadora de Nuestra Belleza Latina comentó que las pastillas no fueron suficientes, pues también recurrió a otros métodos más extremos como coserse la lengua para evitar ingerir alimentos.

"Tu pagabas, o sea nada, para que agarraran y básicamente te cosieran en tu lengua un pedazo de malla de plástico que no me dejaba comer sólidos", reveló.

Aunque la opción funcionó por un tiempo y le permitió llegar a una talla dos, Castellanos indicó que luego se quitó ella misma la malla "con una tijera en la casa" y regresó a una talla cuatro.

Reconoció que llegó a inyectarse en las caderas y combinó el método con los laxantes: "Me llegué a tomar cinco pastillas entre inyecciones y todo, que no sabía que era, pero yo lo hacía para estar delgada".

ENORME LECCIÓN

A tres años del suceso y luego de haber recuperado su autoestima y salud. La zuliana aseguró que decidió ponerle fin a la tortura personal, tras haber sufrido un percance en el canal Venevisión.

Castellanos recordó que se encontraba caminando a los estudios de grabación, cuando de pronto sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladada al hospital.

"La doctora me hace los exámenes y al día siguiente llega con los resultados y me dice: Yo quiero que me digas qué estás tomando tú para bajar de peso, porque tus riñones están como los de una señora de 60 años y tienes 19. Si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y te mueres, a Osmel no le va a importar", expresó.