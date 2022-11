La razón por la que Shakira habría cancelado su participación en la inauguración del Mundial de Qatar

La cantante colombiana Shakira no participará en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Hace semanas se rumoró que Shakira volvería al Mundial acompañada del grupo de K-pop BTS y la banda de hip pop Black Eyed Peas.

En este sentido, se esperaba que la colombiana apareciera en la ceremonia inaugural. No obstante, todo parece haber cambiado en las últimas semanas.

La inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 se realizará este 20 de noviembre con el partido entre los anfitriones y Ecuador.

Aunque la cantante aún no ha hablado de forma oficial sobre su decisión de no actuar en ceremonia inaugural, su entorno aseguró que no participará.

La hipótesis de mayor peso acerca de la cancelación de su show son las críticas que ha recibido en redes sociales. Desde que empezaron los rumores de Shakira en Qatar, miles de personas se opusieron a la idea.

Cabe recordar que Qatar cuenta con un régimen opresor, especialmente en contra de las mujeres, incluso señalado por ser violador de derechos humanos.

El pasado domingo, la cantante Dua Lipa expresó que no participará en la inauguración del Mundial.

"Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo", indicó en sus historias de Instagram.

También, Rod Stewart declinó una oferta de hasta un millón de libras al entender que el país va en contra de sus ideales, y el popular streamer vasco ha sido muy claro: “No me sale de los cojones”.