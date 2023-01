La reacción de Lasso a la canción de Shakira con Bizarrap que generó un debate en redes

El cantante venezolano Andrés Lazo, mejor conocido como Lasso, reaccionó a la nueva canción de Shakira con Bizarrap que dejó varios dardos para su expareja, Gerard Piqué.

"Yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué. Si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. Espero estén bien", expresó.

Sin embargo, el cantante pidió a los fanáticos que no malinterpreten sus palabras.

"Si Piqué fue infiel que se jod.. y buenísimo que Shakira le dé hasta con el tobo. No va por ahí. Estoy hablando de lo duro que debe ser para un niño vivir esa situación. Lo siento si lo redacté mal", indicó en su cuenta en Twitter.

"Yo no sé que pasó entre Piqué y Shakira. Solo ellos saben. Lo que si me queda claro es que esto es algo muy mediático que va a ser muy difícil de llevar para dos niños que nada tienen que ver", expresó.

noooo aquí me malinterpretaron! si pique fue infiel que se megarecontrajoda. Y buenísimo que Shakira le dé hasta con el tobo. no va por ahí. estoy hablando de lo duro que debe ser para un niño vivir esa situación. Lo siento si lo redacté mal.

los quiero twitter https://t.co/vguLucsvQp — lasso (@LassoMusica) January 12, 2023

Todos los fanáticos estaban expectantes por la canción. Algunos se preguntaban sobre el nivel de esta nueva sesión de Bizarrap, pero la mayoría estaba atenta a las rimas que podría lanzar Shakira a Piqué tras su polémica ruptura.

Tal como esperaban los fanáticos, la letra no dejó nada que desear y Shakira dejó infinidad de indirectas durante la canción. Incluso, algunas partes de la letra son más directas y el tema ya está dando de qué hablar en redes sociales.

“Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice Shakira en la canción.

yo viendo la sesión de Biza con Shakira https://t.co/a4XX1GEuss — lasso (@LassoMusica) January 12, 2023

LOS COMENTARIOS EN REDES

El mensaje de Lasso generó un debate en redes. Para muchos consideraron que el cantante se estaba colocando del lado del exfutbolista a pesar de la infidelidad que realizó.

"Pero Lasso, me sorprende esto de ti. El tipo le fue infiel a ella y en su propia casa, ¿eso no es más preocupante? ¿Por qué lo hizo el hombre?", manifestó @JGpunto.

"Amigo, no concuerdo. En especial porque señalar que lo 'malo' que viven los niños es post sesión Biza (tú sabiendo que escribir canciones es una manera de expresión y sanación) y no post el mundo entero comentando que tu papá fue infiel, es muy obviamente un tema de género", apuntó @nathcampost.

"Me encanta que los hombres se rasgan las vestiduras pidiendo a Shakira pensar en sus hijos, pero nada dicen de la exposición mediática a la que los expuso su padre. A la traición hacia su madre y todos los escándalos de fiestas y engaños que cometió durante la relación", dijo @DianaRMonteneg1.

"Lassito tqm pero aquí el que hizo todo mal fue Piqué. Debemos preocuparnos es de que esos niños crean que ser infiel es normal en una relación convencional", sostuvo @rininki.

"Como psicóloga me preocupan los niños, el efecto de toda la bronca de la familia y los ataques de los medios. Pero como mujer, hija de alguien que fue infiel y al ver el sufrimiento de mamá y el orgullo de la amante, esta canción fue una cosa bellísima", afirmó @K_Marycel.