La revelación de Camilo sobre Evaluna tras el nacimiento de Índigo que desató polémica

El cantante colombiano Camilo reveló que tras el nacimiento de su hija Índigo su esposa Evaluna Montaner decidió comerse la placenta, una práctica que se ha hecho común entre las celebridades.

Durante una entrevista ofrecida al programa La Resistencia en España, Camilo comentó que "a mi esposa se la encapsularon y se la comió", sin dar detalle alguno del proceso al que recurrieron.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo, nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", dijo.

Cabe mencionar que esta práctica de comerse la placenta, surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mamá produzca más células madres favorables para el bebé.

Sin embargo, un estudio efectuado por American Journal of Obstetrics and Gynecology, revela que no hay sustento científico detrás de esta práctica, reseñó la revista Semana.

Camilo había señalado en una oportunidad que su esposa tomó la decisión de parir naturalmente y en casa.

"Sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro", manifestó.

El colombiano también expresó que su hija ya reacciona a la canción que sus padres lanzaron en su honor y que lleva su nombre.

"Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour... fue creciendo escuchando esas canciones y, sobre todo, ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna saltaba más. Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce", dijo.

CAMILO, EVALUNA Y EL NACIMIENTO DE SU HIJA

La decisión tomada por Evaluna causó polémica en las redes sociales. Mensajes rechazando lo que hizo y otros de apoyo.

"Pensé que era joda lo de que Evaluna se comió la placenta de su hija pero es real, me quedé muda", dijo una usuario identificada como @tinimcnulty.

pensé que era joda lo de que evaluna se comió la placenta de su hija pero es REAL me quedé muda pic.twitter.com/q13mQsFW1K — vicu (@tinimcnulty) June 15, 2022

"A ver. Yo sé que estamos todos locos. Pero Evaluna... Comerte la placenta de tu bebé ya es pasarse", expresó @MakedaKenshin.

A veeeeer. Yo sé que estamos todos locos. Pero Evaluna... Comerte la placenta de tu bb ya es pasarse 😳 — Makeda Kenshin (@MakedaKenshin) June 15, 2022

"Primero Megan Fox bebe sangre, ahora Evaluna se come la placenta de su hijo... pedazos de enfermos", comentó @MC25Andre.

Primero Megan Fox bebe sangre, ahora Evaluna se come la placenta de su hijo... pedazos de enfermos! pic.twitter.com/GqiRSp3qBT — ̨Ɐ𝓝DRƏÍ𝓝̨Ɐ♡ (@MC25Andre) June 16, 2022

"Del video de Camilo hablando de Evaluna y su placenta, me quedo con la forma en que ese hombre se expresa de su esposa, maravilloso", dijo @YarinMartinez.

Del video de Camilo hablando de Evaluna y su placenta, me quedo con la forma en que ese hombre se expresa de su esposa, m a r a v i l l o s o 😭 — Yarin Martinez (@YarinMartinez) June 16, 2022

"Se están burlando de Evaluna porque se comió su placenta por puro desconocimiento e ignorancia. No diré mas al respecto", acotó @Marienadas.

Se están burlando de EvaLuna porque se comió su placenta por puro desconocimiento e ignorancia. No diré mas al respecto. — Mastrascusa (@Marienadas) June 16, 2022