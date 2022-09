La revelación de Jane Fonda sobre su salud que tiene en vilo a sus fanáticos

La actriz estadounidense Jane Fonda anunció que tiene cáncer y esa revelación sobre su salud mantiene en vilo a sus fanáticos, en todo el mundo.

De acuerdo a la información reseñada por diferentes medios internacionales, la actriz reveló que ya empezó el tratamiento de quimioterapia y se definió como “afortunada” por “tener un seguro y acceso a los mejores médicos”.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Este es un cáncer muy tratable. El 80 % de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, agregó para calmar a sus fanáticos.

Indicó que inició la quimioterapia hace seis meses y que está “manejando los tratamientos bastante bien”, señalando que no dejará que la enfermedad interfiera con su activismo sobre el cambio climático.

"Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima", afirmó.

NO ES SU PRIMERA BATALLA

En enero de 2018, a Fonda le extirparon un tumor canceroso del labio y se la vio luciendo un vendaje para promocionar la cuarta temporada de la serie “Grace and Frankie” de Netflix. Y en 2010 le extirparon un pequeño tumor del pecho durante una revisión rutinaria.

SOBRE SU VIDA

De acuerdo a datos citados por Infobae, la actriz ganadora de dos premios Oscar, activista política y gurú del fitness nació un 21 de diciembre de 1937 en Nueva York (EEUU). Su madre era la socialité canadiense Frances Ford Seymour; su padre, el prócer de Hollywood Henry Fonda.

Tenía 12 años cuando su madre se suicidó mientras estaba internada en una clínica psiquiátrica. Henry le dijo a sus hijos que su mujer había sufrido un infarto y se casó de nuevo con una joven veinte años menor.

De esa época de su vida, Jane recuerda esforzarse por mostrarle a su padre que podía hacer las mismas cosas que los varones. Montaba a caballo, usaba pantalones, corría por el rancho y cuidaba la huerta.