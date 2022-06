La verdad detrás de la supuesta infidelidad de Nacho a Melany Mille +VIDEO

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, y su actual pareja Melany Mille se pronunciaron este jueves tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del cantante.

En un video publicado en las cuentas de Instagram de ambos, Nacho envió un mensaje a todas las personas que se hicieron eco del rumor. "Fuiste parte de un experimento social que culminó con mucho éxito".

#10Jun | A través de un video publicado en redes sociales, el cantante venezolano Nacho y la modelo Melany Mille, aclararon los rumores de su relación al informar que todo fue parte de un "experimento social" | Video: @nacholacriatura pic.twitter.com/0fnpx8uGNu — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 10, 2022

"La idea de este experimento se dio buscando opciones para generar una campaña de lanzamiento para mi nueva canción llamada Perro mujeriego. Un amigo en Maracay se le ocurrió la idea de pintar un carro que se quemó frente a mi oficina allá y colocó 'Nacho, perro mujeriego', suponiendo que la gente sabría que se trataba de un nuevo lanzamiento musical desde el inicio", comentó.

Por su parte, Mille afirmó que cuando se percataron que la noticia estaba tomando otro rumbo "hacia el morbo y el apetito de polémica"; se dieron cuenta que la misión debía cambiar.

"Era un experimento que tenía como principal objetivo evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres", dijo la presentadora.

Nacho destacó que decidieron crear una cuenta en Instagram donde supuestamente estaban exponiendo una conversación de él con una anónima, "siéndole infiel a Melany"; y tendría más cobertura que sus otros proyectos.

"Tomé una foto vieja con Melany y recortamos su cara para hacer creer que era otra persona. Hice la captura de un video donde estoy con Mía en la cama y sin camisa; para que pareciera que era una foto que estaba enviando desde un lugar íntimo. Todo ese material lo enviamos desde cuentas anónimas a cuentas de farándula. Y elaboramos memes que sostuvieran la burla de la supuesta situación", contó.

Sin embargo, indicaron que necesitaban un "detonante más" para explotar la noticia y allí fue cuando Melany decidió dejar de seguir a Nacho en Instagram y archivó las fotos juntos.

"Luego hicimos creer que Marko me entrevistó para darle más realismo a la situación", dijo el cantante.

LA REFLEXIÓN DE NACHO Y MELANY MILLE

El artista expresó que a las personas que les llegó la noticia de una supuesta infidelidad y que su reacción fue escribirle a la madre de su hija mensajes como: "Llevando cachos, es que pensaste que a ti no te lo iba a hacer", "cacho fuiste y cacho llevarás", "se te ven los cachos se te ven", "pobrecita con la vara que mides serás medido".

"Déjame decirte que formas parte de lo ínfimo de la sociedad, se te nota y se te notarán si no cambias las costuras de tus frustraciones, vacíos internos y fracasos personales", sostuvo Nacho.

Ante esto, Melany Mille respondió que de seguro muchas personas le dieron "like" a la cantidad de campañas ante bullying que aparecen en las redes sociales; "pero ¿eso para qué?, ¿Para ser parte de esa tendencia?, ¿Crees que ese like es tu gran aporte en ese movimiento?; ¿De verdad entiendes que hay muchas personas en el mundo que por no tener la fortaleza espiritual y mental de recibir maltrato psicológico directo y constante que afecta su estabilidad emocional han tomado la decisión de quitarse la vida o quitársela a otros?".

"¿Cómo reaccionarias ante un ataque desmedido hacia tu moral y tu dignidad a través de las redes sociales?, ¿Lo soportarías?; ¿Tienes lo que hace falta para mantenerte firme, orgulloso y seguir echando pa' lante?", se preguntó Nacho al cuestionar la cantidad de mensajes con ofensas hacia su pareja.

En ese sentido, el intérprete de Báilame aseguró que todos esos comentarios reflejan "realidades distintas a la nuestra. Cada expresión que sale de ti es la evidencia de lo que tú eres y lo que llevas por dentro".

La periodista y modelo afirmó que desde el inicio de su relación le ha tocado enfrentarse a una "tormenta de señalamientos injustos porque se me adjudican culpas que no tengo; pero hoy comprendo que Dios ha querido hacerme más fuerte"

Sin embargo, Melany reconoció que no todos fueron comentarios negativos y resaltó que muchas personas enviaron mensajes de apoyo. "Ellos gozan de armonía, equilibrio mental y buena energía que mueve al mundo".

"Les agradecemos por los buenos deseos de todo corazón", finalizó Nacho.