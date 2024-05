La verdad detrás del video viral de Bad Bunny en un bar abrazando a un hombre

Bad Bunny volvió a convertirse en el centro de atención esta semana y no precisamente por su participación en la Met Gala 2024. Y es que recientemente se filtró un video en redes sociales donde se mostró al cantante en una actitud afectuosa con un hombre en una discoteca de Nashville, Tennessee.

El clip desató un sin número de teorías y especulaciones de que el hombre del video podría tratarse de la pareja del Conejo Malo.

Pero la verdad detrás de las imágenes no tardó mucho en salir a la luz. Según reveló el creador digital Molusco TV, el hombre en cuestión es el hermano de Bad Bunny, Bysael Martínez Ocasio.

bad bunny with a guy?? THAT SHOULD BE ME pic.twitter.com/UYmy4PAnHo

— zander (@zandirts) May 13, 2024