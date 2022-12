Las confesiones de Luisito Comunica: Fingió desmayo en Venezuela para librarse de los seguidores

El youtuber mexicano Luisito Comunica confesó que fingió el famoso desmayo en Venezuela para librarse de sus seguidores.

“Me lo saqué del cu**. Fue la salida más rápida”, dijo Luisito entre risas al recordar el caos que se vivió aquella noche ante la gran cantidad de fans que estaban a su alrededor. “Como un tlacuache”, dijo en el podcast de Lo Cotorrisa.

“Yo estaba en Venezuela, en un lugar tranquilo. De la nada llega una persona, otra persona, supongo que se empezó a pasar la voz y de la nada, un chingo de gente. Es bien incomodo que estas comiendo y todos así viéndome. De la nada 30 personas se volvieron… no sé, más de 150”, recordó.

Además, indicó que no es la primera vez que usa esta artimaña para librarse de una multitud de seguidores.

“Dije: ‘No hay salida de esta. A la ver**, creo que tengo que fingir mi muerte’. Agarro y me desmayo, cabrón. Me acuerdo que en el inter tiré como a dos personas, de que huev**. Uno de los chavitos de seguridad como que me ayudó a salir y le digo: Ya estoy bien, w**. Gracias”, contó Luisito.

El hecho ocurrió hace aproximadamente un año. Además, se volvió viral rápidamente porque uno de sus seguidores grabó el momento.

Cientos de fans reaccionaron preocupados ante esta situación, pues se puede apreciar como Luisito Comunica se va de espaldas.

El youtuber mexicano Luisito Comunica se desmayó en #Venezuela, porque los fans no respetaron su espacio y se aglomeraron a su alrededor. Creo que es la primera vez que vive una experiencia así y tuvo que ser en #Venezuela. Como dirían coloquialmente: ¡Qué pena con la visita! pic.twitter.com/VSlLK02vtx — Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) August 20, 2021