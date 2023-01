Las emotivas palabras de Luis Olavarrieta tras lanzar las cenizas de Josemith Bermúdez al mar

El periodista Luis Olavarrieta escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras arrojar las cenizas de Josemith Bermúdez al mar.

Las sentidas palabras fueron publicadas este sábado, un día después del que hubiese sido el cumpleaños 43 de Bermúdez, quien falleció el 31 de julio de 2021.

Las cenizas fueron lanzadas en un lugar donde estuvieron juntos poco antes de su fallecimiento, según se puede leer en el mencionado mensaje. El periodista estuvo acompañado de la presentadora Maryeska López y la diseñadora Carol Ginter.

"La última vez que estuvimos aquí, nos reímos hasta que nos dio un ataque de tos. Yo tenía la garganta irritada de tantas carcajadas. Nos dolía la panza. Tu ya no tenías fuerza para estar de pie; la noche anterior habías cantado hasta el amanecer", recordó Olavarrieta.

"De pronto, el cielo se tornó gris. El viento silbaba con fuerza, las olas comenzaron a romperse contra el puente. El miedo te invadió. Nos abrazamos fuerte. Confesaste tus temores, yo los míos y en medio de aquella conversación me dijiste: “gordo, empújame”.

Yo me reí y te dije: “estás loca, ¿cómo voy a empujarte?. “Bueno, está bien, ¿vamos a lanzarnos los dos?”, me respondiste", detalló.

"Mi mente confundida no sabía si me hablabas en serio, o si de verdad me estabas pidiendo aquel absurdo. De pronto te reíste y terminaste diciéndome con tu típico humor negro: 'Gordo, si nos lanzamos es capaz que yo quede viva y sin piernas. Además conociendo la vida y sus ironías, no quiero llorarte y llevar una culpa más'", agregó.

BERMÚDEZ LE HABRÍA HECHO EL PEDIDO EN ESE MISMO LUGAR

Finalmente, siguió recordando ese momento donde Bermúdez le habría pedido que lanzara sus cenizas al mar.

"'Aquí quiero estar. En el mar. Deseo ser parte de esta grandeza… fundirme con las olas y viajar hacia donde ellas vayan'. Hoy venimos a cumplir parte de esa promesa. A partir de hoy, también eres mar", concluyó.

La publicación estuvo acompañada de una foto donde se puede ver al periodista sosteniendo un pequeño recipiente donde se supone que estaban las cenizas de Josemith.

Es importante señalar que Olavarrieta y Bermúdez fueron grandes amigos, y presisamente fue el periodista quien estuvo a su lado apoyándola durante toda la enfermedad.