"Liberate del Coco" la propuesta de Sindy El Souki

La venezolana Sindy Al Abdala, también conocida como Sindy El Souki, bautizó su libro “Free Yourself From The Boogeyman” en español “Libérate del Coco” en la ciudad de Miami.

Libérate del Coco es un libro que se puede denominar de autoayuda que permite superar limitaciones y falsas creencias según lo explicó la autora en este evento al que se dieron cita diferentes medios de comunicación, así como amigos, familiares y amantes de la literatura.

El libro está disponible a través de la plataforma de Amazon para su adquisición en el formato impreso y en el digital. Además podrá se comprado a nivel mundial, incluyendo Venezuela.

“Libérate del coco muestra el camino recorrido y las muchas enseñanzas personales aprendidas por su autora durante su vida. Dividido en dos grandes porciones, Sindy El Souki explica en su primer libro cómo nos afectan las creencias limitantes, y la manera de identificar y gestionar las emociones para que no tomen las riendas de nuestra vida.

Desde el manejo de la autoestima, cuando lo material y lo físico juegan en nuestra contra, cómo liberarse de las relaciones tóxicas v demás acciones para disfrutar al máximo cada minuto del día, son parte de este libro muy práctico y en el que la autora propone cuestionarios para reconocer tu condición actual, así como docenas de actividades para entrar en acción desde las primeras páginas!”

