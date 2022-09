¿Lo escupió o no? Esta es la verdad sobre video viral de Harry Styles y Chris Pine en Venecia

En los últimos días, ha habido una polémica sobre el supuesto escupitajo del cantante Harry Styles a Chris Pine durante el estreno de Don't Worry Darling. Sin embargo, el representante del actor explicó lo ocurrido y negó esta versión.

El representante de Pine declaró a la revista People, en la que negó que Harry Styles haya escupido a su compañero de reparto. En tal sentido, afirmó que se trata de especulaciones y la malinterpretación de un video que circuló en las redes sociales.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022