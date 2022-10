¡Lo hizo de nuevo! La sensual foto de Britney Spears que dejó poco a la imaginación

La cantante Britney Spears lo hizo de nuevo y es que la artista decidió posar desnuda en sus redes sociales.

En la fotografía, Spears aparece sin nada de ropa en una cama mientras se cubre uno de sus senos con su mano.

Y es que la princesa del pop últimamente ha decidido aparecer desnuda con su perro y, en otras ocasiones, ha tenido que utilizar emoticonos para evitar la censura.

"Tengo un estreno de una película esta semana. El acto legislativo de mi co...", escribió para acompañar la imagen.

La fotografía de Britney Spears ha desatado una ola de comentarios muy diversos entre sus seguidores. Mientras algunos la apoyan, otros la critican.

"OMG. Eres tan impresionante y hermosa". "Por favor, dime que tu cuenta ha sido hackeada. Hay tantas cosas que podrías estar haciendo con tu vida en este momento y, sin embargo, ¿esto es lo que eliges?", son algunos de los mensajes de sus fanáticos.

Desde que fue liberada de la tutela de su padre hace un año, Britney ha tomado las riendas de su vida y parece ser que lo que diga el resto no le importa demasiado, reseñó Cosmopolitan.

BRITNEY SPEARS SE SINCERA COMO NUNCA ANTES LO HIZO Y HABLA SOBRE SUS DUROS AÑOS BAJO TUTELA

Britney Spears, que el pasado noviembre ganó la batalla legal que puso fin a 13 años de tutela sobre su persona y su patrimonio, se ha sincerado sobre esa etapa admitiendo que estaba asustada y que se sentía como si no fuera nada.

"Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias, y ¿cómo puedo superarlo si no hablo de ello?", admite en un audio de 22 minutos, en el que dice haber rechazado entrevistas millonarias para contarlo.

Su padre, Jamie Spears, asumió el control de su vida personal y de sus finanzas en 2008, tras un comportamiento errático de la cantante, de ahora 40 años.

"Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo", recalca Britney Spears de acuerdo a lo reseñado por EFE.