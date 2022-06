Lo que dijo Ángela Ponce del comentario contra la comunidad Lgbti de Dayana Mendoza

Tras los polémicos mensajes publicados por la venezolana Dayana Mendoza que fueron interpretados como homofóbicos, la modelo y exreina de belleza española, Ángela Ponce decidió alzar su voz.

"Para ser sincera a mi Dayana Mendoza cuando nos conocimos me trató con mucho cariño y admiración mutua. La verdad es que no entiendo muy bien la connotación de lo que publicó. Pero yo siempre iré de la mano con el respeto, libertad y el amor", expresó quien fue la única candidata transgénero en la competencia del Miss España 2020.

Al ser consultada por sus seguidores sobre este tema en Instagram; Ángela Ponce comentó que "nunca nos deben afectar las opiniones de terceros, sean quienes sean. Siéntanse siempre orgullosos de amar, ser y vivir en libertad".

DAYANA MENDOZA, EN EL OJO DE LA POLÉMICA

La exreina de belleza venezolana Dayana Mendoza publicó este domingo varios mensajes que provocaron una ola críticas en sus redes sociales.

En una historia colocada en Instagram, la Miss Universo 2008 expresó: "Delante de la destrucción va el orgullo", y la palabra "pride" con los colores que representan al colectivo Lgbti.

Este mensaje incendió las redes sociales este fin de semana y muchos de los mensajes son de críticas hacia la exmiss Venezuela. Por ejemplo un usuario identificado como @peter.missology manifestó: "Dios es amor, Dios me ama a mi que soy diferente, igual como te ama a ti y a todo el mundo Dayana; ¿no decimos que él es misericordioso y bondadoso? ¿Entonces por qué pintarlo como un Dios verdugo y castigador en base a unas escrituras que se interpretan a manera de quien quiere? Él me ama y mi orgullo no destruye nada; mi orgullo me hace construir nuevas cosas en este mundo que necesita más comprensión y más empatía en vez de juzgar al otro. Dios es igual a amor y por eso love is love. Ojalá tu fanatismo no te haga perderte más Dayana".

Ante esto, Dayana Mendoza no se quedó callada y decidió responder para aumentar aún mas la polémica.

"Aprecio de dónde vienes, no espero que todos estén de acuerdo conmigo. Lo que diga yo es irrelevante, sin embargo, eso no es lo que dice Dios en su palabra; Dios ama al pecador y odia el pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación. Es él el juez supremo. Quién soy yo para juzgar, no soy mejor que nadie. Estoy llamada a declarar su palabra, no la mía, es la palabra de Dios la que estoy compartiendo; quien la rechaza está rechazando su palabra. Creo en la palabra de Dios y en su palabra permanezco. No soy mejor que tú y no te amo menos. Bendiciones", comentó.

