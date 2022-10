Las polémicas palabras de Liliana Morillo y lo que hará cuando muera El Puma Rodríguez

La actriz Liliana Rodríguez Morrillo volvió a ubicarse en el centro de la polémica al revelar lo que hará el día que en el cual muera su padre, el cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez.

Durante la transmisión del programa “Siéntese quien pueda”, la hija mayor de “El Puma” comunicó que no asistirá al funeral de su padre.

“Se irá como él sembró que se va a ir. Pudiendo arreglar las cosas”, dijo la artista, quien responsabilizó a "El Puma" de la polémica relación familiar entre él y sus hijas.

Asimismo, indicó que ella es la única que tiene el legado musical de su padre y que en reiteradas ocasiones intentó acercarse a él, pero sufrió innumerables desplantes.

Recientemente, Liliana Morillo se defendió de las declaraciones del periodista Álex Rodríguez, quién se mofó por la relación entre ella y su padre, "El Puma".

"El otro día dijiste en mi cara que con razón mi papá no me quería y te la dejé pasar porque yo soy decente", dijo Liliana durante el programa televisivo.

"El Puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa. No porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí o porque yo sea una basura o alguien que no valga nada", recalcó la actriz y cantante.

"Tú a tu trabajo y yo al mío. Esto no se toma personal y lo perdono porque yo si hago lo que profeso y yo si voy a esperar el tiempo de Dios. Y te perdono a ti también porque me das la oportunidad de hablarle a todas las hijas que se sienten maltratadas, dejadas, despreciadas, abandonadas", añadió.

En este sentido, se dirigió a todas las mujeres que de una y otra manera no han sido queridas por su padre.

"Eres especial y Dios te hizo con un gran propósito en esta vida, no importa si tu papá no dio la talla y no sirve. Tienes un papá celestial que te cuida y sabe bien quién tu eres", concluyó Liliana.