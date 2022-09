Lo que le faltaba a Shakira: Le apareció "un hijo", dijo que lo dio en adopción a los 4 años

Mientras se encuentra en una lucha legal con Gerard Piqué por su divorcio y la custodia de sus hijos, Shakira es señalada por un hombre que asegura ser su hijo y que alega haber sido dado en adopción a los cuatro años.

El hombre, quien se identifica como Pedro, asegura ser hijo de Shakira y el actor Santiago Alarcón. Incluso, fue el supuesto padre el que recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar la situación.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira”, dijo.

“Es algo muy loco”, señaló Alarcón, quien apuntó que Pedro le pide más de 180.000 dólares como supuesta indemnización por darlo en adopción. Asimismo, reconoció su sorpresa por la presencia de Shakira en toda la historia.

SHAKIRA NO HA DECLARADO

A pesar de ser señalada directamente, Shakira se ha mantenido al margen del asunto y no ha hecho declaraciones al respecto. De igual forma, no se conoce si el caso pasará a instancias legales o si la cantante ha hablado con Alarcón.

El que sí ha declarado es Pedro, quien decidió contar su versión de los hechos al medio colombiano Lo sé todo. Al respecto, precisó que tenía 30 años y que demandó a Alarcón por “daños y abandono cuando era pequeño”.

Pedro reconoció que no ha contactado a Shakira, pero afirmó que cuenta con evidencias de que la cantante y Alarcón son sus padres. Asimismo, dijo que en Canadá hizo varios estudios que confirman estas declaraciones.

Poco después de denunciar la situación, Alarcón dijo que Pedro lo acosó sistemáticamente y que sufría de una enfermedad mental. Además, apuntó que, en caso de ser cierto, debería haber tenido a su hijo a los 12 años, edad en la que todavía no conocía a Shakira.