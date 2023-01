Los detalles del momento en que Piqué se arrepintió y le pidió a Shakira que no lo dejara

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura a inicios de junio de 2022, la cual se dio dos meses antes cuando la colombiana descubrió la infidelidad del catalán. Esto ocurrió en mayo y fue precisamente en ese mes donde el ex futbolista le suplicó que no lo dejaran.

Piqué fue a rogar perdón, pero la barranquillera rechazó disculparlo y poco tiempo después salió el comunicado, pidiendo respeto para sus hijos. Así lo reveló el paparazzi Jordi Martin.

Es por este hecho que la Bizarrap Session #53 rezaría en una parte: “Contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

Con el corazón hecho pedazos, Shakira tuvo que lidiar otros difíciles momentos en el 2022, como con la salud de su padre. Es por ese otra dura difícil situación que en ese hit la cantante hace mención a que Piqué desapareció cuando más lo necesitaba.

Luego de la euforia que dejó ese tema musical, ambos se reencontraron en la casa donde vivían juntos. El ex central fue hasta allí para buscar a sus hijos.

No obstante, la visita trascendió con total normalidad pese a la inmensa cantidad de fotógrafos en las afueras

De acuerdo a la astróloga Mhoni Vidente, Piqué estaría planeando casarse con Clara Chía en febrero. El matrimonió sería entre el 2 y el 15 de febrero, reseñó TN.

Los preparativos nupciales serían las razones por los que la novia del catalán no sale de su casa. No obstante, algunos medios españoles alegan que la joven se mantiene encerrada porque la canción de Shakira le está haciendo pasar un infierno.

A ese cúmulo de cosas se suma otra supuesta infidelidad de Piqué. En redes sociales corrió el rumor que el campeón del mundo le fue infiel a Clara Chía con Julia Puiggali, una abogada.