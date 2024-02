﻿ Luisito Comunica, su novia venezolana y la ex: el escándalo que se desató en redes por una entrevista

El youtuber y bloguero mexicano Luisito Comunica se encuentra en medio de un nuevo escándalo. Su exnovia Cynthia Velásquez lo acusó de infidelidad y hasta su actual novia, la venezolana Arianny Tenorio, tuvo que defenderse de la ola de hate.

Cynthia hizo una polémica entrevista, en donde acusó a Luisito Comunica de serle infiel con Arianny Tenorio. Incluso, calificó a la influencer venezolana de «la amante» y dijo que el romance con el youtuber comenzó cuando ellos eran pareja.

Arianny salió al paso y sostuvo que Cynthia fomentó el odio en su contra. Asimismo, precisó que cuando conoció a Luisito él ya estaba soltero y su relación comenzó varios meses después.

«Luis y yo nos conocimos a finales del 2019, nos conocimos, o sea “hola, mucho gusto, soy Ary. Soy Luis”. Que empezamos a salir fue mucho después, y ellos terminaron en junio del 2019», dijo en sus historias de Instagram.

ARIANNY DICE QUE «NO TIENE NADA QUE VER»

La influencer venezolana aseveró que «está lloviendo muchísimo hate» por las declaraciones de Cynthia Velásquez. Tras desmentir las acusaciones de infidelidad, lamentó que la vinculen en una historia en la que «no tiene nada que ver».

«Ahora me están poniendo la etiqueta de ‘la amante’. Y siempre me quedo callada porque la verdad es que a mí estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó», concluyó.

La influencer también recordó la ocasión en la que Cynthia le dijo like a una publicación en la que le dicen «put*». Arianny reconoció que la mexicana se disculpó en privado, pero lamentó que no lo haya hecho en público.

Arianny también dijo que Cynthia la tiene bloqueada en Instagram. «Que digas que no tienes nada en mi contra, pero me bloqueas, no lo sé, no me hace mucho sentido la verdad», apuntó, a la vez pidió «terminar este tema».

Por su parte, Luisito Comunica tuvo que defender a su novia. «Le está cayendo mucho hate por la entrevista que hizo mi exnovia, que es hate que la verdad cero le corresponde. Ary no tiene nada que ver en esto», sentenció el influencer.