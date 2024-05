Madonna rompió el récord de mayor asistencia a un concierto en Brasil con 1,6 millones de fanáticos

La Reina del Pop, Madonna, puso un broche de oro a su gira «Celebration Tour» el sábado por la noche con un concierto en la icónica playa de Copacabana de Río de Janeiro, ante una multitud estimada de 1,6 millones de personas.

Este histórico espectáculo marcó un nuevo récord mundial de asistencia para un concierto independiente de cualquier artista. La marca la ostentaba desde 2006 los Rolling Stones quienes concentraron en la misma playa a 1,5 millones de fanáticos.

.@Madonna makes history in Rio tonight marking the largest ever standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending as she closes The Celebration Tour! pic.twitter.com/czryOx2q6i

— Live Nation (@LiveNation) May 5, 2024