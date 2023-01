Madre de Miss Puerto Rico furiosa con Miss Universo, hasta arremete contra Miss USA, Venezuela y Dominicana

La madre de Miss Puerto Rico, Cariño Arline, acusó de corrupción a la organización Miss Universo. Y es que la mujer afirmó que su hija tenía que estar entre las finalistas.

"Que triste son las injusticias. Que obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión muchas cosas estuvieron demás. Primero no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros que fue el primer mensaje que tiró la tía Anne y no es que tenga nada en contra de otras comunidades pero hay concursos para cada población", indicó.

Añadido: Para Cariño Arline, que Miss USA resultara ganadora era un "capricho" de Anne Jakapong, dueña del Miss Universo.

"Que triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser de USA, sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina", asentó.

De igual forma, recordó los escándalos de acosos sexuales en Miss USA y que la organización estaba corriendo sin directora. "Es decir, que no hacía falta ya que la actual Miss USA estaba bien respaldada".

"Otro factor es que cuando esta candidata ganó Miss USA hubo un escándalo de que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas, lo cuál no dudo que la tía antes mencionada tuvo que ver", resaltó.

En cuanto a su participación en el certamen señaló que USA pasó del tiempo requerido para contestar y no le quitaron puntos como se supone. Además, la acusó de promocionar a su organización durante su respuesta, cosa que no es ética. "Pero no había nada que pudisese hacer para que no fuese coronada porque así estaba estipulado".

"Ashley (su hija) hizo grande la pregunta ya que le subió tres dimensiones. Mínimo tenía que entrar a las 3 finalistas. No entró porque sabían que opacaría con su belleza e inteligencia a la ya escogida", aseguró.

HASTA REP. DOMINICANA Y VENEZUELA LLEVARON

Para Cariño Arline, las candidatas de República Dominicana y Venezuela tampoco tuvieron que llegar tan lejos.

"República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo", aseguró.

Mientras tanto a la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, la acusó por la supuesta reputación de sus patrocinadores.

"De Miss Venezuela investiguen ustedes quién auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen", asentó.