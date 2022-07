Mamá de Shakira se pronunció sobre la ruptura con Piqué: ¿Cree que volverán?

Desde que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación, la noticia vio la vuelta por todo el mundo. Tras lo ocurrido, la pareja no ha hecho declaraciones al respecto y se ha mantenido un hermetismo en su entorno.

Sin embargo, Nidia Ripoll, mamá de Shakira, rompió el silencio y se pronunció sobre su separación con el astro del FC Barcelona. En tal sentido, reconoció que le gustaría que su hija se reconciliara con Piqué.

Nidia habló con la agencia de noticias Europa Press, en la que dio las primeras declaraciones respecto a la situación sentimental de Shakira. Así pues, brindó las primeras palabras del entorno de la cantante colombiana.

"¿A usted le gustaría que se reconciliaran [Shakira y Gerard Piqué]?", preguntó el periodista. “Lógico”, respondió Nidia con una gran contundencia, dejando claro que desea que Shakira arregle sus diferencias con Piqué.

¿CÓMO ESTÁ SHAKIRA TRAS LA SEPARACIÓN?

La madre de la cantante también brindó detalles sobre cómo ha vivido su hija todo el proceso de separación. “Shakira está bien, gracias a Dios”, apuntó Nidia, quien afirmó que su hija se encuentra refugiada en el amor de su familia.

Por otra parte, Nidia fue interrogada sobre los rumores de que Shakira se mudará a Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos. "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso", aseveró al respecto.

Shakira y Piqué anunciaron el 4 de junio su separación, tras 12 años de relación. Los primeros rumores indicaron que se debió a una infidelidad del futbolista, una crisis de pareja y hasta temas económicos.