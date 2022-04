“Él está bien”: Mánager de Chyno aclaró rumores sobre sus problemas de salud

A siete meses de ausencia en redes sociales, la salud de Chyno Miranda continúa siendo motivo de preocupación para sus fans. En respuesta, su mánager Julio Ducharne rompió el silencio y compartió nuevos avances.

En una entrevista reciente, desmintió que el reguetonero venezolano se encuentre hospitalizado y en estado de gravedad, como difundieron algunos medios internacionales.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", comentó por vía telefónica a Diario Libre.

MÁNAGER DE CHYNO ROMPIÓ EL SILENCIO Y DESMINTIÓ RUMORES SOBRE SU SALUD

Al ser cuestionado sobre los reportes recientes de varios medios, incluyendo la última declaración de su colega, Nacho Mendoza, Ducharne explicó que muchas cosas que se han divulgado "no son ciertas".

"Solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando entienda, se darán más detalles de su condición de salud", concluyó el representante de Miranda.

El comunicado surgió a dos días del pronunciamiento de La Criatura sobre el estado de Chyno, en el que pidió a los fanáticos que oren "por un milagro" para su recuperación.

"Está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo le pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro", expresó Nacho al portal Yahoo Vida y Estilo.

Previo a sus comentarios, surgieron otros rumores sobre el aparente fallecimiento del artista, de quien también se reveló que fue hospitalizado a comienzos de este año.

Hace varios meses el Chyno tuvo una recaída por lo que se alejó de las redes desde noviembre de 2021 cuando dijo que se enfocaría en recuperarse por completo.