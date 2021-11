¿Mansión embrujada? Salma Hayek habló de sus experiencias paranormales

Para muchos, los fantasmas y apariciones solamente están presentes en libros y películas. Sin embargo, la actriz Salma Hayek confesó que ha vivido experiencias paranormales.

En una entrevista reciente, la mexicana narró algunos sucesos inexplicables que le hicieron creer que su casa está embrujada.

Según Infobae, el tema surgió luego de que Ellen DeGeneres le preguntó por la mansión que ella y su esposo comparten en Londres, Inglaterra.

LA EXPERIENCIA PARANORMAL DE SALMA HAYEK

Fue allí donde la estrella de Eternals dejó entrever que su residencia está habitada espantos, y algunos le causado varios sustos a gran parte de su personal.

Hayek mencionó que pese a que los eventos extraños disminuyeron recientemente, las apariciones se encontraban por toda la casa.

Y es que al parecer, los "entes" disfrutaban de aterrorizar a cualquiera que se cruzara en su camino, abriendo puertas y ventanas por doquier, e incluso tocando un piano sin que nadie lo notara.

"Alguien no quería trabajar allí porque el piano se tocaba solo y de plano no subía al tercer piso. Las luces se encendían y apagaban o las puertas se abrían y cerraban", comentó Hayek

Pese a que su marido, el empresario francés François-Henri Pinault, no creía que estuviera ocurriendo algo sobrenatural, lo contrario ocurrió con su hija.

La adolescente, quien se encontraba en el público, relató que vio fantasmas en dos ocasiones y que incluso uno de sus empleados se negaba a trabajar por temor.

"A mí me fue peor, he visto cosas, los he visto (a los fantasmas) dos veces", exclamó.

Quien diera vida a Ayak en la nueva película de Marvel añadió que aunque su pareja es escéptico, decidió contactar a alguien para que "limpiara el lugar".

De esta forma, los sucesos paranormales cesaron, pero antes del ritual, la actriz le prohibió al encargado que utilizara animales en el proceso.