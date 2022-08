Mariangel Ruiz lo contó todo: Su separación de Ocariz y el reencuentro con Carlos Felipe Álvarez

La actriz y conductora Mariangel Ruiz decidió contar diversos aspectos de su vida, que hasta ahora, se había reservado.

Desde su estado de salud, hasta su vida amorosa: el fin de una relación de 10 años con el político Carlos Ocariz y el reencuentro con el actor Carlos Felipez Álvarez.

"Hubo un desgaste que me pegó fisicamente. Tengo un tic que me da pena mostrar. Luché por año con eso y ahorita estoy un poquito mejor", le aseguró con respecto a su estado actual al periodista Luis Olavarrieta durante una entrevista para su canal de YouTube.

"Es lo contrario a una parálisis. Es una hiperactividad (que incluso le afectó los ojos) de los musculos. Busqué oftalmólogos, neurólogos, psiquiatras y todo coincidian que es productos del estrés", detalló.

Reveló que fueron momentos duros, en los que tomó medicación y psicoterapia, pero que ya los está superando. Sin embargo, actualmente desconoce que lo detonó.

¿LA SEPARACIÓN DE CARLOS OCARIZ TUVO QUE VER?

Este episodio de salud coincidió con su sepación de Carlos Ocariz, aunque no puede dar certeza de que haya sido el detonante.

"Fue una relación muy linda, que nos dejó un crecimiento muy bonito y se terminó porque no éramos felices", aseguró.

"Fuimos dejando de er felices como pareja. Nos acompanamos y formamos una familia, eso no va a cambiar. Estoy en paz, aunque fue una decisión que no fue fácil de tomar", agregó.

La razón por la cual la relación no siguió fue porque "cada uno tenía su energía puesta en caminos profesionales que demandaba mucho tiempo. Eran las prioridades".

Mariangel contó que en algún momento de su vida se cuestionó si eso era lo que quería para su vida y se dio cuenta que no. "Nos descubrimos diciendo 'ya no somos felices, juntos no'".

Lo que no repetiría en una nueva relación es "que los reproches tengan un peso importante, donde hayan críticas que hieran y no hacerle sentir a mi pareja que no es la prioridad".

EL REENCUENTRO DE MARIANGEL Y CARLOS FELIPE

La actriz admitió que tuvo una relación con Carlos Felipe Álvarez cuando trabajaron en la telenovela La viuda joven, que terminó con el proyecto. Admite que están viviendo junto a él una etapa bonita e inesperada.

"Creo que no había vivido nunca en una relación estar tan en calma y disfrutar de lo más sencillo", aseguró.

Mariangel aseguró que comenzó con un saludo por Instagram, luego se comenzaron a escribier más frecuentemente y finalmente a hacer planes juntos.

La relación ahora pasó a otro nivel, pues recientemente se conoció que los actores decidieron unirse en matrimonio.