Marie Claire Harp envió un mensaje a Carolina Tejera tras sus polémicos comentarios contra Marko Pérez

La modelo y animadora venezolana, Marie Claire Harp, envió un contundente mensaje a la actriz Carolina Tejera, luego de que esta pusiera en duda el talento del comediante venezolano Marko Pérez.

«La cosa no es determinar quién es mejor que uno o que el otro, los dos han trabajado demasiado ¿Qué tienen en común? Que son venezolanos. Eso debería ser suficiente para que estemos orgullosos de lo que hacen nuestros hermanos fuera», escribió Harp en un comentario a una publicación en Instagram sobre las declaraciones de Tejera.

“No recuerdo a ningún venezolano tirarte cuando te sacaron de la novela que estabas haciendo con Telemundo en el 2011, por malas actitudes y egocentrismo hacia tu equipo de trabajo. Desde entonces no te han vuelto a contratar por tu personalidad”, señaló Harp.

De igual manera, la invito a pedirle consejos al comediante y creador de contenido en redes sociales, para impulsar el manejo de sus plataformas digitales.

“Pídele un consejo a Marko para el buen manejo de tu plataforma, total tú también iniciaste cómo comediante en chéverisimo no?”, recordó la modelo.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE TEJERA

Las polémicas declaraciones de la actriz venezolana salieron a la luz el sábado en el podcast de Gustavo Campos, “Luego de la Pausa”.

Allí Tejera cuestionó el supuesto lleno total que tuvo Marko en el escenario más grande de la ciudad de Miami, el Kaseya Center.

A juicio de la protagonista de la recordada novela Mujer Secreta, el también creador de contenido en las redes sociales, no es el mejor comediante venezolano en los Estados Unidos.

«Me van a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este (Marko) que supuestamente llenó el Miami Arena cuando es mentira», aseguró Tejera

«Regalaron, no sé cuántas entradas, por favor no sean mentirosos, cómo van a decir que hubo sold out, no hubo ningún sold out, cuando sabemos, como venezolanos, que el mejor comediante actualmente es George Harris», aseguró la artista, quien recordó que es amiga de Harris.