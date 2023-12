﻿ Marvel despidió a actor que participó en la serie de Loki tras condena por agresión y acoso sexual

El actor Jonathan Majors, reconocido por su personaje Kang el Conquistador, fue declarado culpable el lunes de agresión y acoso a su novia. Apenas un día después, Marvel lo despidió y ya no formará parte de las nuevas entregas del universo de superhéroes.

El jurado de un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, consideró que Majors era culpable de atacar a su novia, la bailarina británica Grace Jabbari, dentro de su carro. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo.

Majors estaba acusado por estrangulamiento, agresión y acoso, tras la disputa doméstica. Agentes de seguridad lo detuvieron de inmediato, pero luego salió en libertad condicional mientras avanzaba el juicio.

The New York Times indicó que Majors no testificó en el juicio y no tuvo una gran reacción cuando escuchó el veredicto. Además, el jurado determinó que el actor no era culpable de otros dos cargos, puedo no pueden comprobar que actuó con intención.

FIN DE MAJORS EN MARVEL

Filtraciones indicaron que Majors ya no continuará en el universo Marvel. La compañía decidió rescindir los servicios del actor, después de que la justicia lo declarara culpable de agredir a su pareja.

Majors interpretó a Kang en la película Ant-Man y la Avispa: Quantumania, estrenada este año. Previamente, apareció en la serie Loki, de Disney +, en donde hizo su debut dentro del universo de Marvel.

El despido de Majors significó un gran cambio en los proyectos del universo de Marvel. La compañía tenía un importante proyecto para su personaje y, según filtraciones, estaba llamado a ser el nuevo gran villano de la franquicia.

Rumores indican que Marvel no buscará un reemplazo para Majors. Al contrario, la solución pasará por abandonar toda la historia de Kang y centrar la historia en un nuevo villano, el Doctor Muerte, un importante personaje en los cómics.