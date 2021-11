Más íntima que nunca: Demi Lovato anunció el lanzamiento de su primer juguete sexual

Demi Lovato sorprendió a los fanáticos con un inesperado anuncio: decidió lanzar al mercado su propio juguete sexual.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de Sorry Not Sorry explicó que espera que su creación permita "eliminar el estigma del placer femenino y llevar la relación sexual al siguiente nivel".

Para Demi, "no hay nada más empoderador que poner el placer en tus propias manos. Llevamos demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales", por lo que es momento de "erradicar el estigma. ¡Todos merecemos orgasmos!", señaló.

El vibrador portátil, que tendrá por nombre Demi Wand, es de color amarillo y cuenta con su propio estuche, ideal para llevarlo a cualquier lugar. Estará disponible en Estados Unidos próximamente, a través de la casa Bellesa Boutique, y tendrá un costo de $79. DEMI LOVATO: MÁS ÍNTIMA QUE NUNCA A pocos meses de declararse persona no binaria, la cantante incursionó en el mercado del erotismo y espera que su juguete sea el primero de la línea personal, recogió People. De acuerdo con los aliados de Lovato, el artefacto utilizada "la tecnología más avanzada, es el primero de su tipo y se almacena y carga en un solo compartimiento. Es un verdadero trabajo de amor entre Demi y Bellesa", indicaron.

La revelación causó furor en redes sociales y miles de seguidores ya se anotaron en la lista de futuros compradores.

"Necesito uno firmado, por favor y gracias", "Me encantó, ¿llegará a Brasil", "Me encanta que haya sucedido. Demi está eliminando estigmas" y "Eres la mejor persona del mundo, gracias", fueron parte de las reacciones.

Demi Lovato announces the launch of their own vibrator, Demi Wand, in partnership with Bellesa. pic.twitter.com/cgJ15gJLQE — Pop Base (@PopBase) November 8, 2021