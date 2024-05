VIDEO VIRAL: Melendi sufrió aparatosa caída en pleno concierto, esto dijo el cantante sobre lo ocurrido

El cantante Melendi sufrió una aparatosa caída en pleno escenario, mientras interpretaba su icónico tema «Tocado y Hundido». Este hecho ocurrió durante un concierto en el estadio José Copete de Albacete y generó sorpresa y preocupación entre el público.

Sin embargo, Melendi, fiel a su estilo enérgico y desenfadado, se levantó rápidamente y siguió con el show como si nada. Luego de levantarse, el artista señaló algo en el suelo a uno de sus asistentes como mostrándole el motivo de la caída.

#28May | El cantante Melendi sufrió una aparatosa caída en pleno escenario, mientras interpretaba su icónico tema «Tocado y Hundido». Este hecho ocurrió durante un concierto en el estadio José Copete de Albacete y generó sorpresa y preocupación entre el público. Video:… pic.twitter.com/HyHCV0OoU5 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 28, 2024

El video de la caída de Melendi se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de comentarios que iban desde la preocupación por su estado de salud hasta bromas y memes sobre el incidente.

Sin embargo, el propio Melendi se tomó la situación con humor, restándole importancia y agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

Luego de la caída, el cantante bromeó un poco con sus seguidores. «Casi me caigo completo, he desenchufado dos cajas. ¿No se ha notado que me he caído no?, ¿No lo han grabado no?, ¿Va a salir en las redes mañana no? No digáis que estaba borracho que fue un cable», dijo antes de seguir con la presentación.

A pesar de esto, el concierto, que había agotado entradas semanas antes, fue un rotundo éxito. Melendi sorprendió a sus fans con la presencia de su hijo Marco, de 12 años, con quien interpretó la emotiva canción «Barbie de extrarradio».

La entrega y pasión del artista sobre el escenario contagiaron a los asistentes, quienes corearon cada uno de sus éxitos.