Migbelis Castellanos se casa: Así le pidieron matrimonio a la exMiss Venezuela

La conductora y exmiss Venezuela, Migbelis Castellanos, se casará con su novio el empresario neoyorquino Jason Unanue.

«Toma mi mano, toma mi vida entera también infinito. Mi amor, mi presente y mi futuro», escribió la venezolana en su Instagram.

A través de sus redes publicó el video de la tan esperada propuesta de matrimonio. En las imágenes se observa como Migbelis Castellanos fue sorprendida por su pareja en un restaurante con vista a la playa.

En la arena colocaron pétalos de rosas y velas para un ambiente más romántico. Al llegar al final del camino Jason se arrodillo para sacar el anillo y pedirle matrimonio, a lo que la venezolana respondió que sí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Migbelis Castellanos (@milynette)

Hace semanas, Castellanos reveló que estaba embarazada en el show Desiguales que transmite Univision.

«A mis amigos que se encargaron de hacer una revelación de sexo de ensueño, llena de detalles lindos y de mucho amor a este bebé que aún no conocemos y ya nos alegra la vida: Gracias. Hacen mis días más especiales», comentó Migbelis Castellanos al anunciar que está esperando un varón.

«Estoy feliz de que me voy a liberar, porque ya me di cuenta de que no puedo guardar un secreto. No quería que nadie lo supiera, no por algo malo, [sino] por la seguridad del embarazo, pero también quería tener la oportunidad de que no se filtrara en otro medio. Quería tener la oportunidad de contarlo a la gente que ha seguido mi carrera y segundo hacerlo como con mis palabras en Desiguales», expresó.