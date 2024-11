Migrante venezolana conocida como «La marginal» contó la verdad sobre sus polémicos videos en EEUU

La polémica influencer venezolana, Yoaibimar Daal, decidió darle un giro de 180 grados a su vida con el lanzamiento de su primer tema musical «Mi Razón de Ser», dedicado a su hijo.

Daal se hizo viral por sus polémicos videos en las calles de Estados Unidos, que causaron indignación en la comunidad migratoria venezolana. Su contenido de TikTok hizo que sus seguidores la conocieran como la «marginal».

«Yo me creía la última Coca Cola del desierto porque era el ojo del huracán y todo el mundo hablaba de mí: ‘Ay no que mira, que se hizo viral, que la marginal que aquello, que esto’. Yo venía, hacía mis videos de grosería, de broma y yo pensaba que me la estaba comiendo, cuando no es así. La gente como te ven te tratan», comentó en una entrevista.

«A mí me han hecho mucho daño aunque no lo creas, familia. Una vez me dijeron, tú eres tan poquita cosa que no vas a llegar nunca a ser alguien en la vida. Yo creo que he pasado por muchas cosas. Mi hijo es feliz y eso es lo que en verdad me importa. Él me veía, él se ríe, yo siento lo que él siente por mí. Yo lo amo con todo mi corazón», añadió.

LA VENEZOLANA BUSCA UNA CARRERA COMO CANTANTE

Con el lanzamiento de su carrera como cantante, Yoaibimar quien llegó a Estados Unidos como migrante irregular, acompañada de su hijo con discapacidad, busca reenfocar su carrera en redes sociales.

«Ahora me tengo que enfocar en mí también porque yo quiero ser alguien en la vida. Como ya el niño está bien, ahora quiero enfocarme en mí», sostuvo.

Aunque como es costumbre en sus videos, todo girará en torno a su hijo que la ha acompañado en todo momento. «Este proyecto está dedicado con todo mi amor para él».