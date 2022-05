“Miserable frase”: La crítica de la influencer Aida Victoria a Montaner por hablar de las elecciones de Colombia

La influencer colombiana, Aida Victoria Merlano, le pidió al cantante Ricardo Montaner no hablar sobre una realidad que desconoce, luego de escuchar la frase: "Deben saber muy bien por quién va a votar. No sigan el ejemplo de Venezuela".

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Cuando usted habló de las caras de desesperanza, me recordó lo que vi en Chocó, donde viven con la dignidad arrebatada y donde asesinan a los líderes sociales todos los días”, dijo Aida Victoria al iniciar el video.

El mensaje de Aida hace referencia a un video donde Montaner contó que había conocido a algunos migrantes venezolanos radicados en Colombia y en ellos “vio desesperanza”.

Por lo que considera que la respuesta a esos problemas es “votar bien”, pues en su opinión Venezuela ha pasado por años complejos por las decisiones de las ciudadanos a la hora de elegir a sus gobernantes.

“Fue muy triste. Caras de desaliento, desesperanza, niños chiquitos, bebés, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, tratando de vender café, de conseguir un trabajo; adultos mayores, desesperados porque no consiguen qué hacer, no saben a dónde van a ir, no saben por cuánto tiempo más van a quedarse ahí”, mecionó.

Montaner ha mencionado que se trata de un video viejo, pero sostiene que su postura sigue intacta.

Sin embargo, la Aida Victoria ha querido expresar su opinión al respecto y aseguró que no se le debe decir a los ciudadanos por quién votar. Desde su punto de vista, la perpectiva del artista lo que hace es “manipular a través del miedo”.

“Yo jamás le voy a decir a alguien por quién votar. Respeto al que piensa diferente, y cada quien debería votar por aquel que le dibuje el modelo de país que quiere. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otras es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, finalizó.

Amigos ya vieron la frenada que le pegó la hija de Aida Merlano a Ricardo Montaner? Aquí se la dejo ⬇️ Disfrútenlo pic.twitter.com/T24ehEfEfi — ANTIOQUIA HUMANA (@CongresoHampon) May 9, 2022