15El emblemático Hotel Humboldt se erigió como el escenario perfecto para celebrar la primera edición del desfile Moda de Altura, la gran pasarela del talento nacional que congregó a reconocidas figuras y modelos profesionales para exhibir la nueva colección del diseñador Pavel Mieses y la línea de trajes de baño, ropa deportiva y casual de la prestigiosa marca Carian, que ideó la diseñadora Alejandra Cárdenas.

Bajo la animación de las reconocidas conductoras y figuras de la pantalla chica, Mariela Celis; Natalia Monsterios; y Dayana Leandro; el evento fue realizado a beneficio de la Fundación Crea Sonrisas, que preside Luisa Araujo y cuya vicepresidente es la odontólogo y destacada modelo Vanessa Coello.

“De verdad primero, la emoción que siento, cuando uno es diseñador, cuando uno crea una obra, la emoción de expresarte ante el público de lucir tus creaciones , eso no tiene precio. Yo me imagino a las madres presentando un hijo al mundo. Acabo de llegar de Europa y a mí me ha inspirado siempre este espacio, nuestro Ávila, el Hotel Humboldt tan emblemático, que tiene una historia romántica muy especial. Vine a cenar acá luego que llegué de Europa, y dije tengo que hacer la Moda de Altura, y ese es el título, que Ustedes tienen ahora en este día para el evento, y que va a seguir rodando, a nivel de pasarelas nacionales e internacionales”, afirmó Pavel Mieses.

El artífice de la moda acotó que el estilo de estas piezas tiene una impronta que es la elegancia, “desde la parte más urbana creativa hasta lo más cóctel-gala, pero siempre manteniendo una línea elegante. Una persona puede estar vestida perfectamente ligera, como también muy formal, pero siempre con un buen criterio de estilo. Generalmente mi propuesta es atemporal , yo digo que hago trajes tanto para damas, como para caballeros, que los pueden usar en este momento, dentro de diez años, lo pueden heredar sus hijos; pues son trajes que siempre van a marcar una historia y nunca pasan de moda, porque es un estilo lo que estoy impulsando”.

Entre los artistas y modelos que hicieron gala de talento y profesionalismo en pasarela, se encontraban: Alicia Dolanyi; Adrián Lara; Leo Aldana; Vanessa Coello; Gabriela Coronado; Carmen Millán; Andrea Romero; Luisa Araujo; y Liuva Hernández; entre otras destacadas figuras.

