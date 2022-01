Murió Meat Loaf, la imperiosa voz del rock estadounidense, a los 74 años

Marvin Lee Aday, conocido mundialmente como Meat Loaf, falleció el 20 de enero a los 74 años, tras seis décadas dedicado a la música y la enterpretación.

Allegados al cantante y actor confirmaron que su deceso ocurrió en compañía de su esposa e hijas. Sin embargo, no compartieron las causas.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su mujer, sus hijas y amigos más cercanos"; citó el comunicado en Facebook.

También destacaron su incomparable trayectoria artística y lo recordaron como "un hombre inspirador y maravilloso".

"Sabemos cuánto significaba para mucho de ustedes y apreciamos realmente todo su amor y apoyo en este momento de duelo por la muerte de un artista tan inspirador y maravilloso", remarcaron, antes de concluir con un mensaje de "su corazón a sus almas... ¡Nunca dejen de rockear!".

MEAT LOAF: EL ROCKERO QUE HIZO HISTORIA POR PLANTARLE LA CARA AL BULLYING

Irreverente, extravante y polémico. Nació en Texas, Estados Unidos, en 1947 y adoptó el apodo de Meat Loaf (pastel de carne) tras haber sufrido acoso escolar en la infancia por su sobrepeso, aseguró en una trevista para Rolling Stone.

Por si fuera poco, su padre, policía de profesión, era alcohólico y le maltrataba. Su madre, profesora, murió de cáncer cuando solo tenía 18 años.

Era un niño enfermizo y violento que intentó arrebatarle la vida a su progenitor en varias ocasiones. Sin embargo, superó su tormentoso pasado para dedicarse a la interpretación.

"Como mi nombre es Meat Loaf, la gente se cree que soy un idiota balbuceante. Leo a Shakespeare y a Tennessee Williams. Leo constantemente. Simplemente no quiero actuar conforme a las reglas", declaró a Big Issue.

Dio sus primeros pasos en el espectáculo en musicales como Hair y More Than You Deserve. No obstante, su gran oportunidad llegó al protagonizar The Horror Picture Show y fundar su propia banda de rock, reseñó EFE

Al frente de la agrupación, logró vender más de cien álbumes en todo el mundo y continuó su carrera como actor en más de 65 películas, recordado especialmente por su participación en El club de la pelea.