Natalia Jiménez Visitará Venezuela (+Video)

La cantautora Natalia Jiménez confirmó su visita a Venezuela para el 4 de noviembre como parte de su tour Antología como parte de la celebración de sus 20 años de carrera.

La presentación será en la imponente sala Rios Reina del Teatro Teresa Carreño bajo el sello creativo de “Ricardo Daher Producciones”.

Las entradas pueden ser adquiridas a través de www.maketicket.com.ve, desde el próximo 7 de julio, hasta agotarse la tickera. Una gira que la madrileña realizará a propósito de cumplir 20 años de trayectoria musical, que contempla más de 20 localidades de Estados Unidos; varias ciudades en México, grandes escenarios de Puerto Rico, República Dominicana y varios países de Latinoamerica, por supuesto que su natal España está incluida en la lista.

“(Antología) era el mejor título que se me ocurría para representar todas las etapas por las que he pasado. Es como una antología de toda la música que he sacado, todo lo que he conseguido (…) Quería recopilar todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Cumplo veinte años de carrera– ya tengo 40 años– y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y, de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente. Ahora también tengo ganas de escucharlas de otra manera y quiero que el público las escuche conmigo”, expresó Natalia con respecto a su tour musical.

Entre los detalles de “Antología” se puede mencionar que incluirá éxitos inolvidables de su etapa como vocalista de “La Quinta Estación”, la banda española de pop y balada que la catapultó en Estados Unidos y Latinoamérica.

Además, estarán los principales hits musicales que tiene en su haber como solista desde 2011, pero, esta vez, en nuevas versiones producidas por el multipremiado productor, arreglista y compositor ganador de “GRAMMY®️” y “Latin GRAMMY®️”, Cheche Alara,

Aparte de todas estas novedades, el equipo confirmó que Jiménez también entonará dos canciones inéditas. Sin lugar a dudas, un álbum que encantará a la extensa y variada fanaticada de la artista que incluye diversas generaciones y nacionalidades, gracias a su amplio espectro de canciones, desde las rancheras de despecho o desamor a las románticas y alentadoras.

Las demás fechas y ciudades precisas serán confirmadas próximamente, a través de las cuentas en redes sociales de la afamada vocalista.

Con información de Nota de Pr William Arguello @williamarguello