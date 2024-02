﻿ «No caigan en trampas», la alerta de Rawayana por estafas que surgieron tras dinámica que hicieron en redes

La banda venezolana Rawayana anunció en sus redes sociales una dinámica para incluir a sus fanáticos en su nuevo video musical. Sin embargo, cibercriminales se aprovecharon para estafar a internautas y la agrupación tuvo que aclarar todo.

Rawayana hizo una publicación en Twitter (X) y confirmó que estaban preparando un nuevo video musical en Caracas. «Necesitamos gente con flow», dijo la agrupación, y llamó a sus fanáticos a «montar su mejor foto».

«El video es una fiestica de esas que nos gustan. Monten sus fotos con más flow y actitud para que la productora se active a contactar y armar casting con alguno de ustedes. Casting abierto», indicaron.

La publicación de Rawayana recibió más de un millón de reproducciones y miles de fanáticos enviaron sus mejores fotos. En cuestión de horas, los internautas comenzaron a alertar que recibieron mensajes sospechosos en sus redes.

RAWAYANA ACLARA TODO

Varios perfiles recibieron mensajes de cuentas que se identificaban como los productores de Rawayana. «Quedaste seleccionado para ir al casting», decía el principio del mensaje, para luego pedirles dinero.

Estafa detected 🤡🤡🤡 ahora María usa Zelle! Los @Rawayana no usan palmeraaas 🤡🤡🤡🤡 https://t.co/x1OTtKi3HS — 🐝Lenis Arquinzones🐝 (@v_nenito) February 8, 2024

Esta supuesta productora le decía a los fanáticos que debían transferir 10 dólares por Zelle «para empezar el proceso». Se desconoce cuántas personas cayeron en esta estafa, pero hasta Rawayana tuvo que salir a aclarar la situación.

Muchas me escribieron de la productora de Rawayana 😍😍😍 Alguien con Zelle para que me ayude por favor 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/uUXkgPWX6Q — Barbi (@giannicoronado) February 8, 2024

«Nadie tiene que pagar ni transferir dinero a nadie. No caigan en trampas. Cualquier info acerca de la elección del casting se dará por nuestras cuentas», subrayó Rawayana en el mediodía de este jueves.

Nadie tiene que pagar ni transferir dinero a nadie. No caigan en trampas. Cualquier info acerca de la elección del casting se dará por nuestras cuentas. https://t.co/O5xtK7txnR — RAWA (@Rawayana) February 8, 2024

Los memes no se hicieron esperar y los internautas hicieron varias bromas sobre las presuntas estafas. «¿Y la foto desnudo que me pidieron? ¿Se me filtra?», dijo un usuario, mientras que otros dijeron que «María Rawayana» les había escrito.